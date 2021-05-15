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الأنبار.. منتجع الحبانية "عراق مصغر" بعد رفع الحظر (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-15T15:53:16+0000
الأنبار.. منتجع الحبانية "عراق مصغر" بعد رفع الحظر (صور)

شفق نيوز / تستقبل المدينة السياحية في الحبانية هذه الأيام عشرات السائحين من محافظات العراق كافة، لاسيما بعد قرار الحكومة رفع الإغلاق العام لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت الحكومة العراقية، قد تراجعت عن قرار فرض حظر صحي شامل لمدة عشرة أيام، بدءا من الأربعاء الماضي، بعد موجة غضب شعبي من قرار الحظر، طالت العاصمة بغداد وعددا من محافظات العراق.

ويقع منتجع المدينة السياحية في الحبانية شرق محافظة الأنبار، وأقيم على بحيرة الحبانية رغم أن الغرض من بناء البحيرة بالأساس كان للاستفادة من مياه نهر الفرات أثناء فيضانه وتخزينها، وكذلك للاستفادة من مياهها في ري المزروعات التي حول البحيرة، خصوصاً في فصل الصّيف الجافّ، وللأغراض الصّناعية الأخرى، وتُستخدم كخزان لتنمية ثروة الأسماك فيها.

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