الأنبار.. مناشدة لفتح منافذ صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

شفق نيوز- الأنبار

ناشدت رابطة مصارف منافذ الأنبار، يوم الجمعة، محافظ الأنبار ومديري المصارف في المحافظة، بضرورة فتح جميع منافذ صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، بعد تزامن إطلاق الرواتب مع أربعة أيام عطلة متتالية.

وذكرت الرابطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرواتب أُطلقت يوم الأربعاء الماضي، إلا أن العطل المتتالية تسببت بازدحام شديد ونقص في السيولة لدى مكاتب الصرف، ما اضطر العديد من الموظفين والمتقاعدين إلى التنقل بين أكثر من مكتب دون التمكن من استلام رواتبهم.

وأضافت أن أصحاب منافذ الصرف بذلوا جهوداً كبيرة وتحملوا أعباءً ومخاطر إضافية خلال أيام العطلة، وكانوا الجهة الوحيدة التي استمرت بتقديم الخدمة للمواطنين رغم شح السيولة والضغط الكبير.

ودعت الرابطة، إلى فتح جميع المصارف بشكل عاجل، لضمان توفير السيولة الكافية وتمكين المواطنين من استلام مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستخفف المعاناة عن شريحة واسعة من أبناء المحافظة.