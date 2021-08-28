الأنبار.. مقترح لتغيير أسماء "غير ملائمة" وخلاف بشأن "حي الأكراد"

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار، ابراهيم العوسج، اليوم السبت، بوجود مقترح من البلدية لتغيير أسماء "غير ملائمة" لأحياء وقرى، مشيراً إلى أنه لا يؤيد مقترح البلدية بتغيير اسم "حي الأكراد" وسط الرمادي.

وقال العوسج لوكالة شفق نيوز، "للأسف الشديد ان المسالة اخذت على غير محملها، وهناك بعض التأويلات التي تعمل على اثارة زوبعة ليس لها وجود".

واوضح العوسج، أن "هناك مقترحا من مديرية بلدية الرمادي لتغيير بعض المسميات القديمة لأحياء وقرى الرمادي، مثل حي الدواجن، مجسر الزيوت وشارع 17 وغيرها من الاسماء القديمة جداً، والتي لا تتلاءم مع الظروف العصرية، او قد تكون مخالفة للأحكام والقوانين، وهذا ما دفعنا لاقتراح تغييرها".

وأشار إلى أن "أحد الاسماء التي طلبت مديرية البلدية تغييرها هو حي الاكراد، لكن الى الان لم يتم المصادقة على المقترح، وانا شخصياً ارى بأن يبقى اسم حي الاكراد على حاله، وسنعمل على تغيير بعض المسميات الاخرى".

وأكد العوسج، بأنه "حتى الان لم يتم حسم الامر وهو مجرد مقترح من البلدية وجه لنا ولمحافظ الانبار، وسيتم المصادقة عليه قريباً جداً، وسيبقى اسم حي الاكراد كما هو عليه".

واشار الى انه "ليس لدينا اي ربط اداري او قانوني مع حكومية اقليم كوردستان، باستثناء العلاقات الشخصية، ولا يوجد بيننا اي تعاون كون القانون العراقي لا يسمح بذلك، سوى ببعض المجالات المسموح لنا بها".

وأضاف، "اذا كان هناك تفاهم فهو يتم عن طريق الحكومية المركزية في بغداد، لكن هذا لا يمنع استنساخ التجارب الناجحة في اقليم كوردستان، في حالة امكانية نجاحها في الانبار".