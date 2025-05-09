الأنبار.. مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع على طريق بيجي - حديثة

شفق نيوز/ وقع حادث سير مروع على طريق بيجي-حديثة ضمن محافظة الأنبار، مساء الجمعة، حيث أدى إلى مصرع خمسة أشخاص من أهالي مدينة حديثة.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن الحادث ناتج عن تصادم عنيف بين مركبتين، وأسفر عن تهشم جزئي للمركبات، وتسبب بمصرع الأشخاص الذين كانوا على متن إحداهما.

ووفقًا للمصادر المحلية، تم نقل المصابين، الذين كانوا في السيارة الأخرى، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أكدت السلطات الأمنية، أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث، في وقت يتم فيه تعزيز إجراءات السلامة على الطريق.

وتشهد محافظة الأنبار بوجه عام، وبعض الطرق الرئيسة مثل طريق بيجي - حديثة، حوادث سير متكررة بسبب تدهور البنية التحتية لبعض الشوارع، إضافة إلى السرعة الزائدة والتجاوزات غير القانونية.