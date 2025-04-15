الأنبار.. مصرع 4 أشخاص بحادث سير مروع وانتشال جثة شاب من الفرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في الأنبار، يوم الثلاثاء، بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير في الفلوجة، فيما انتشلت الشرطة النهرية جثة شاب من نهر الفرات في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم مروع بين سيارتين وقع على طريق رئيسي قرب منطقة الفلاحات في الفلوجة، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم أطفال ونساء، مع اشتعال النيران فيإحدىالمركبتين".

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة العالية وفقدان السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انقلابها، قبل أن تشتعل فيها النيران بشكل كامل خلال ثوانٍ معدودة.

وأشاروا إلى أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى الموقع بعد دقائق من تلقي البلاغ، وتمكنت من إخماد الحريق، إلا أن قوة النيران وسرعة اشتعالها حالت دون إنقاذ من كان بداخل السيارة.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الفلوجة التعليمي، مشيرين إلى أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

فيما أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، بانتشال جثة شاب غرق في نهر الفرات قرب قضاء الفلوجة، بعد ساعات من عمليات البحث المتواصلة.

وأوضح المصدر أن الشاب يبلغ من العمر نحو 20 عاماً، كان قد فقد أثناء سباحته في النهر، حيث أبلغ ذويه فرق الإنقاذ بعد اختفائه عن الأنظار.

وأضاف أن فرق الغواصين التابعة لمديرية الدفاع المدني، بالتعاون مع شرطة الأنبار وفرق الإنقاذ النهري، تمكنت من العثور على جثة الشاب، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية، في حين فتحت الجهات المعنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة الأنبار بين الحين والآخر حوادث غرق، خصوصًا في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولجوء الشباب إلى السباحة في النهر رغم التحذيرات المتكررةمنخطورةذلك.