الأنبار.. مصرع وإصابة ثلاثة مغاوير بسقوط جدار عليهم (صور)

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت دائرة صحة الأنبار، يوم السبت، مصرع منتسب أمني وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لحادث سقوط جدار عليهم أثناء تأدية الواجب.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفى حديثة العام استقبلت صباح اليوم ثلاثة منتسبين من سرية المغاوير التابعة لعمليات الجزيرة، تعرضوا لحادث سقوط جدار عليهم".

وأوضحت، أن "الحادث أسفر عن وفاة أحد المنتسبين في موقع الحادث، فيما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطارئة جراء إصابات متفاوتة، حيث باشرت الملاكات الطبية باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة منذ لحظة وصولهم".