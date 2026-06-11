الأنبار.. مصرع شخص بحادث سير على الجسر الياباني في الصقلاوية

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بأن شخصاً لقي مصرعه إثر حادث سير وقع على الجسر الياباني ضمن الطريق السريع في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر إن "حادث سير وقع على الجسر الياباني في الطريق السريع بمنطقة الصقلاوية، ما أسفر عن وفاة شخص في الحال"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، هرعت إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف المصدر أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".