الأنبار.. مختصون يواصلون تأهيل مأذنة عنه وأسوار قلعة هيت

شفق نيوز / أكد منقب آثار مفتشية آثار الأنبار، محمد جاسم، يوم الخميس، مواصلة العمل على تأهيل مأذنة قضاء عنه غربي المحافظة، بالإضافة إلى المباشرة بالعمل على تأهيل سور قلعة هيت الأثرية.

وقال جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "مأذنة عنه هي مأذنة أثرية كانت موجودة في جزيرة القلعة بمدينة عنه القديمة، بعد إكمال سد حديثة وغرق مدينة عنه القديمة سنة 1986، تم تجزئة هذه المأذنة ونقلها من مكانها الأصلي إلى مدينة عنه الجديدة".

واستطرد جاسم، بالقول "وفي سنة 1989، تمت إعادة تركيبها في موقعها الحالي، من قبل المؤسسة العامة للآثار والتراث في ذلك الوقت".

وأضاف جاسم، أن "في عام 2006 تم تفجير المأذنة على يم تنظيم القاعدة، وفي عام 2012 تم تخصيص مبلغ من تنمية الأقاليم في محافظة الأنبار، لإعادة بنائها للمرة الأولى وإكتمل بنائها عام 2013، وتم إفتتاحها من جديد أمام الزائرين".

وأردف بالقول "لكن بعد دخول عصابات داعش الإرهابي إلى المحافظة وسيطرتهم على المناطق الغربية من المحافظة تم تفجير المأذنة للمرة الثانية بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٦ ، وقبل حوالي شهر من اليوم تمت المباشرة بإعادة بناء المأذنة للمرة الثالثة".

وبشأن قلعة هيت الأثرية، قال جاسم، إن "هناك خطة لإعادة تأهيل سور قلعة هيت، ويتم العمل عليه حالياً، أما مأذنة عنة فنأمل بنهاية العام الجاري الإنتهاء من أعمال إعادة بنائها".

وتابع: "سيتم تخصيص مبالغ لإستكمال عمليات التنقيبات الأثرية سواء في مدينة الهاشمية بالفلوجة، أو المواقع الأثرية الأخرى في الأنبار وستقوم المفتشية بأعمال التنقيب هذه".

وبخصوص تنقيب مدينة الهاشمية في الأنبار، أكد جاسم، أنها متهالكة، وبحاجة لحملة تنقيب والتي تكلف مبالغ طائلة كون العمل في العمليات الأثرية يكون بطيء".

ولفت إلى أن "المدينة الهاشمية تبلغ مساحتها أكثر من 500 دونم، ويعد من أهم المواقع الأثرية في العراق، ويحتاج لسنوات من العمل المتواصل لإكمال التنقيبات وإستظهار ما يمكن إستظهاره من آثار".

وختم جاسم، حديثه بالقول "نأمل من وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والتراث تخصيص مبالغ للعمل على تنقيب هذا الموقع المهم، ونأمل من الحكومة المحلية الإلتفات لهذه الثروة الثقافية المهم".