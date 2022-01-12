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الأنبار.. مخاوف كبيرة من تأخر سقوط الأمطار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-12T12:02:28+0000
الأنبار.. مخاوف كبيرة من تأخر سقوط الأمطار

شفق نيوز / أثر تأخر سقوط الأمطار بمحافظة الأنبار غربي العراق، بشكل سلبي كبير خصوصاً على المزارعين وأصحاب الماشية، مما يهدد هذه الثروات بالخطر، خاصة مع انخفاض مناسيب نهر الفرات بشكل ملحوظ.

وقال قائممقام قضاء عنه غربي الأنبار، سعد فياض، لوكالة شفق نيوز، إن "المزارعين وأصحاب مزارع تربية الحيوانات، يشكون قلة العلف نتيجة إنعدام سقوط الأمطار، فضلا عن الارتفاع الكبير بسعره، مما يضطرهم لبيع بعض الأغنام لشراء العلف، وهذا أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار اللحوم أيضاً، كما أنه يشكل خطراً حقيقياً على الثروة الحيوانية المعرضة للدمار".

وأضاف أن "طلباً جرى تقديمه لدعم أصحاب الماشية مادياً لشراء العلف، ولم يتم الحصول على إجابة بسبب أن الحكومة ما زالت في طور التشكيل".

وحول سقوط الأمطار في المناطق الغربية من الأنبار يوم أمس، قال فياض، إن "المدينة لم تشهد سقوط أمطار غزيرة كمناطق شرق وجنوب القضاء، أي باتجاه الصحراء وقرية المعاضيد ووديان عنة".

وتابع فياض: "نأمل أن تمطر السماء بغزارة، نظراً لهبوط مستوى نهر الفرات بشكل ملحوظ، ونحن على أتم الاستعداد لتفادي اي مخاطر قد تسببها الأمطار الغزيرة، وأن تحضيرات الدفاع المدني والبلدية جاهزة لأي طارئ، والوديان تصب في نهر الفرات مباشرة وتعتبر خزيناً لحوض سد حديثة وقت الحاجة، مما يساعد على تحسين مستوى الطاقة الكهربائية وزادت ساعات التشغيل".

ولفت إلى أن "الكهرباء هي مشكلة حقيقية، حتى أن مشاريع المياه لا تعمل بشكل جيد نتيجة تردي الطاقة الكهربائية، مما يشكل تكاليف وقود إضافية، حيث وصل إستهلاك إحدى مشاريع المياه ثمانية آلاف لتر زيت الغاز خلال أسبوع واحد".

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