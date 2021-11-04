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الأنبار.. فصل كهرباء الفلوجة إلى قسمين لتحسين ساعات التجهيز

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-04T19:25:15+0000
الأنبار.. فصل كهرباء الفلوجة إلى قسمين لتحسين ساعات التجهيز

شفق نيوز / أعلن مدير فرع كهرباء شرق الأنبار، سعد حاتم الجميلي، يوم الخميس، فصل كهرباء قضاء الفلوجة إلى قطاعين شمالي وجنوبي، بهدف تعزيز واقع الطاقة في عموم المدينة، بالإضافة إلى تقليل المشكلات التي تحدث في الشبكة.

وقال الجميلي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل جار الآن على إنشاء مبنى فرع توزيع كهرباء شرق الأنبار، وينفذ المشروع ضمن تخصيصات المحافظة، لإنشاء وتأهيل البنى التحتية، بالإضافة إلى دائرة القطاع الجنوبي من كهرباء الفلوجة".

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تعرضت شبكة الطاقة الكهربائية للدمار بشكل كامل إثر الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب المسؤول المحلي، عن أمله أن تتم زيادة حصة المدينة من ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية وخاصة في فصل الصيف"، مشيراً إلى أن "هناك معاناة كبيرة يوجهها الأهالي بسبب الانقطاعات المستمر للكهرباء".

وتابع الجميلي، "كما نأمل موافقة وزارة الكهرباء على زيادة ساعات التشغيل في مدينة الفلوجة وضواحيها، ونحن مستمرين في متابعة كافة المشاريع الهادفة لتحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وخاصة تلك التي تضمنتها مشاريع 2022".

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