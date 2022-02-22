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الأنبار.. فتى يبلغ 13 عاماً ينهي حياته إثر رسوبه في الامتحان

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-22T17:12:58+0000
الأنبار.. فتى يبلغ 13 عاماً ينهي حياته إثر رسوبه في الامتحان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، بقيام فتى بالانتحار على خلفية رسوبه في الامتحانات المدرسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، وهو ضابط برتبة نقيب في الشرطة المجتمعية، إن "طفلا يبلغ من العمر 13 سنة، في الصف الثاني متوسط، أقدم على الانتحار، من خلال إطلاق النار على نفسه من سلاح مسدس والده، وذلك بعد حصوله على نتيجة راسب خلال امتحانات نصف السنة".

وأشار المصدر، إلى أن "الطالب يدعى عناز بشير ماجد احد طلبة مدرسة عبد الرحمن بن عوف للبنين في ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار".

وتزايدات في الآونة الأخيرة حالات الانتحار في الانبار، وسط دعوات من قبل مواطني المحافظة، بضرورة توعية الشباب وعموم السكان من مخاطر هذه الظاهرة، وحرمتها.

إذ سبق وأن شهد قضاء حديثة غربي الأنبار، حادثة انتحار مراهق، شنق نفسه لأسباب مجهولة، فيما قام شاب من المدينة ذاتها، بقتل اخيه رميا بالرصاص، ثم الانتحار، بسبب مشاكل مادية، فضلا على إحباط العديد من محاولات الانتحار، آخرها كان في مدينة الفلوجة، حيث اقدم شاب على محاولة الانتحار من خلال رمي نفسه في نهر الفرات، قبل أن تحبط قوات الشرطة محاولته.

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