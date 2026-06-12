الأنبار.. غرق شاب وإنقاذ 3 آخرين من الموت في نهر الفرات

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بغرق شاب وإنقاذ 3 آخرين، أثناء السباحة في نهر الفرات قرب جسر الشهيد وحيد في ناحية جبة غربي المحافظة.

وقال المصدر إن "الحادث وقع أثناء ممارسة الشبان الأربعة السباحة في النهر، ما أدى إلى تعرضهم للغرق"، مبيناً أن "فرق الإنقاذ السريع، وبمساندة الأهالي، تمكنت من إنقاذ ثلاثة منهم".

وأضاف أن "عمليات البحث لا تزال متواصلة عن الشاب الرابع الذي فُقد في مياه النهر، وسط استنفار لفرق الإنقاذ للعثور عليه"..