الأنبار.. غرق شاب وفقدان آخر في نهر الفرات

شفق نيوز- الأنبار

لقي شاب حتفه غرقاً، يوم الأحد، أثناء سباحته في نهر الفرات بمدينة الفلوجة برفقة شاب آخر لا يزال مفقوداً حتى الآن، وفقاً لما أفاد به مصدر أمني في محافظة الأنبار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شابين تعرضا للغرق في نهر الفرات قرب الجسر القديم وسط مدينة الفلوجة"، مبيناً أن "أحدهما فارق الحياة، فيما لا يزال الشاب الآخر مفقوداً حتى الآن".

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الشاب المفقود، في حين اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة في موقع الحادث.

وأشار المصدر إلى "نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

وتسجل مدن العراق حالات غرق عديدة للشباب نتيجة السباحة في الأنهر، نظراً لأن أغلب الأماكن غير مناسبة للسباحة، ولا تتوفر فيها مستلزمات السلامة لكونها غير مخصصة للسباحة الآمنة.