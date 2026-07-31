الأنبار.. غرق شابين في نهر الفرات ومصرع طفلين بحادث سير

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الجمعة، بأن شابين لقيا حتفهما غرقاً في نهر الفرات، فيما لقي طفلان مصرعهما وأصيب والدهما وشقيقتهما بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشابين "علي جميل علي فهد الهزيماوي" و"خطاب عمر عبد علي الهزيماوي الدليمي"، غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بقضاء الحبانية، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتيهما ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

بدوره قال مدير إعلام دائرة صحة الفلوجة، سعد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى الفلوجة التعليمي استقبل أربع حالات جراء حادث سير لعائلة وقع قرب سيطرة الحامضية، شرقي مدينة الرمادي، أسفر عن مصرع طفلين يبلغان من العمر 5 و12 عاماً، فيما يتلقى الأب وابنته العلاج، وحالتهما الصحية مستقرة.

وبين أن الملاكات الطبية قدمت الرعاية اللازمة للمصابين فور وصولهم إلى المستشفى، فيما استُكملت الإجراءات الأصولية الخاصة بالحادث.