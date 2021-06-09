سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأنبار.. عشر نساء ينفضن رماد التغييب ويتجاوزن مطب داعش وعادات المجتمع

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-09T16:15:58+0000
الأنبار.. عشر نساء ينفضن رماد التغييب ويتجاوزن مطب داعش وعادات المجتمع

شفق نيوز/ تعاني شريحة عوائل المغيبين في محافظة الأنبار من سوء الأوضاع المعيشية التي أجبرتهم على العمل بهدف توفير لقمة العيش، فلم يعد لهم معيل بسبب عمليات الإخفاء القسري الذي شهدته الانبار ابان الحرب التي عاشتها ضد تنظيم داعش وحتى انتهائها.

في قضاء عانة بمحافظة الأنبار 360 كم غربي العاصمة بغداد، تعمل نحو عشر نساء ضمن مشغل خياطة وأعمال يدوية، يهدف المشغل إلى تمكين النساء اقتصادياً وتحسين الدخل المادي، في مجتمع يتصدى فيه الرجال لأغلب المهن.

وقالت العاملات لوكالة شفق نيوز، إن "ضعف الدعم الحكومي لنا في الأنبار، دعانا إلى الاعتماد على أنفسنا في إيجاد فرص عمل مناسبة، مثل الخياطة أو الطبخ او العمل في منازل الميسورين كمربيات أو عاملات نظافة".

المشغل تم افتتاحه من خلال الدعم المقدم من قبل أحد الميسورين وتبرعات الأشخاص الذين ساهموا بتوفير مكائن الخياطة والأقمشة والمستلزمات التي تحتاجها المرأة في خياطة الملابس بأنواعها.

related

صور .. خفر السواحل الايطالي ينقذ 80 مهاجرا عراقيا بينهم اطفال ونساء

Date: 2019-09-14 14:32:39
صور .. خفر السواحل الايطالي ينقذ 80 مهاجرا عراقيا بينهم اطفال ونساء

إصابات كورونا في العراق تسجل انخفاضاً طفيفا بأكثر من 6 آلاف حالة

Date: 2021-04-17 13:07:31
إصابات كورونا في العراق تسجل انخفاضاً طفيفا بأكثر من 6 آلاف حالة

خلال يوم .. العراق يسجل حالات شفاء أكثر من الاصابات بكورونا

Date: 2020-07-17 16:21:08
خلال يوم .. العراق يسجل حالات شفاء أكثر من الاصابات بكورونا

الداخلية العراقية توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع

Date: 2020-03-07 12:12:38
الداخلية العراقية توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع

خلية الازمة تدعو الى اعادة فرض الحظر الجزئي في العراق

Date: 2020-12-22 12:20:32
خلية الازمة تدعو الى اعادة فرض الحظر الجزئي في العراق

أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

Date: 2021-05-15 08:50:05
أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

النجف تعلن خلوها من كورونا بعد شفاء اخر مصابين

Date: 2020-05-11 15:10:49
النجف تعلن خلوها من كورونا بعد شفاء اخر مصابين

صحة الكرخ تعلن إصابة عسكري بفيروس كورونا

Date: 2020-03-21 19:40:35
صحة الكرخ تعلن إصابة عسكري بفيروس كورونا