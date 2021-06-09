الأنبار.. عشر نساء ينفضن رماد التغييب ويتجاوزن مطب داعش وعادات المجتمع

شفق نيوز/ تعاني شريحة عوائل المغيبين في محافظة الأنبار من سوء الأوضاع المعيشية التي أجبرتهم على العمل بهدف توفير لقمة العيش، فلم يعد لهم معيل بسبب عمليات الإخفاء القسري الذي شهدته الانبار ابان الحرب التي عاشتها ضد تنظيم داعش وحتى انتهائها.

في قضاء عانة بمحافظة الأنبار 360 كم غربي العاصمة بغداد، تعمل نحو عشر نساء ضمن مشغل خياطة وأعمال يدوية، يهدف المشغل إلى تمكين النساء اقتصادياً وتحسين الدخل المادي، في مجتمع يتصدى فيه الرجال لأغلب المهن.

وقالت العاملات لوكالة شفق نيوز، إن "ضعف الدعم الحكومي لنا في الأنبار، دعانا إلى الاعتماد على أنفسنا في إيجاد فرص عمل مناسبة، مثل الخياطة أو الطبخ او العمل في منازل الميسورين كمربيات أو عاملات نظافة".

المشغل تم افتتاحه من خلال الدعم المقدم من قبل أحد الميسورين وتبرعات الأشخاص الذين ساهموا بتوفير مكائن الخياطة والأقمشة والمستلزمات التي تحتاجها المرأة في خياطة الملابس بأنواعها.