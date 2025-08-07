الأنبار.. ضبط 3 موظفين في التسجيل العقاري ومستودع نفطي بقضايا تزويرٍ ورشى

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن تمكُّنها من ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة التسجيل العقاري، ومستودع النفط في الفلوجة ضمن مُحافظة الأنبار؛ لتورُّطهم في قضايا تزويرٍ ورشى.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاريّ في الفلوجة بعد أعمال التحرّي والتدقيق، وتمكن من ضبط مسؤول شعبة الكشف وأحد المُعقّبين، على خلفيَّـة تزوير تواقيع وأختام شعبة الحاسبة".

وبينت أن المتهمين استخدمها التواقيع والاختام المزورة في نقل ملكيَّة عقارين بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، لافتةً إلى ورود معلوماتٍ وشكوى من بعض مُوظَّفي الدائرة بحقّ المُتَّهمين.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أشارت الهيئة، إلى أن "الفريق تمكن من ضبط مُوظَّفٍ في مُستودع نفط الفلوجة وبحوزته مبالغ ماليَّة تحصَّل عليها من عمليَّات الرشى والابتزاز بحقّ ناقلي منتوج زيت الغاز إلى المُولّدات الأهليَّـة"، مُشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم يقوم بفرض مبلغٍ مُعيَّنٍ على كلّ (1000) لترٍ من زيت الغاز يتمُّ تجهيزه إلى الناقلين.

وتابعت أن "الفريق نظَّم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات و(الفقرة ثانياً/1 من القرار 169 لسنة 1983) المُعدَّل".