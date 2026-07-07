الأنبار.. ضبط 175 ألف حبة كبتاغون في السجر

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة من فوج طوارئ الأنبار تمكنت من ضبط نحو 175 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون خلال عملية أمنية نُفذت في منطقة السجر شمالي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "قوة من فوج طوارئ الأنبار نفذت عملية أمنية في منطقة السجر، أسفرت عن ضبط نحو 175 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون (0-1)، كانت معدة للتهريب والترويج".

وأضاف أن "المواد المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تستمر التحقيقات لكشف الجهات المتورطة في القضية".