الأنبار.. ضبط رجلين وامرأة يسرقون تبرعات مرضى الفشل الكلوي
شفق نيوز/ ألقت شرطة الأنبار، اليوم السبت، القبض على ثلاثة أشخاص بينهم امرأة متهمين بسرقة صندوق لجمع التبرعات لصالح مرضى الفشل الكلوي من أحد المطاعم في منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي مركز المحافظة.
وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "قوة من الشرطة تمكنت، بعد تحريات ومتابعة دقيقة، من تحديد هوية المتهمين الثلاثة الذين أقدموا على سرقة صندوق التبرعات وفروا إلى جهة مجهولة"، مضيفًا أن "الكاميرات المثبتة داخل المطعم ساعدت في التعرف على هويتهم".
وأشار المصدر إلى أن "القوة الأمنية نفذت عملية مداهمة وفق مذكرة قبض قضائية، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين خلال فترة وجيزة"، مبينًا أنه "تم ضبط المبلغ المسروق بحوزتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".