الأنبار: سرعة المياه وعدم الالتزام بالإرشادات يرفعان حوادث الغرق

شفق نيوز- الأنبار

أرجع عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، يوم الثلاثاء، سبب تزايد حوادث الغرق إلى سرعة جريان المياه وعدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلامة.

وقال الكبيسي، لـوكالة شفق نيوز، إن المحافظة تفتقر إلى مناطق مخصصة وآمنة للسباحة في الأنهار والبحيرات، مشيراً إلى أن المسابح الخاصة في مدينتي الفلوجة والرمادي تمثل البديل المتاح أمام المواطنين وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن السلطات المحلية وجهت الوحدات الإدارية بمراقبة الأنهار والبحيرات ومنع السباحة العشوائية فيها، إلا أن اتساع مساحة المحافظة وكثرة الأراضي الزراعية يجعل من الصعب تغطية جميع المناطق ومتابعتها بشكل كامل.

وأوضح أن خطورة السباحة في الأنهار تزايدت خلال الفترة الحالية بسبب سرعة جريان المياه الناتجة عن الإطلاقات المائية الأخيرة، ما يرفع احتمالات وقوع حوادث الغرق، خصوصاً في المناطق غير المخصصة للسباحة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والشرطة النهرية تواجه تحديات كبيرة في أداء مهامها، مبيناً حاجة المحافظة إلى تعزيزها بكوادر إضافية ومعدات وأدوات حديثة، فضلاً عن تسيير دوريات نهرية مستمرة من ساعات الظهيرة وحتى المساء لمراقبة المناطق المائية.

وأكد الكبيسي أن أغلب حالات الغرق المسجلة تعود إلى عدم الالتزام بالإرشادات وغياب أدوات الإنقاذ والسترات الواقية لدى السباحين، إضافة إلى سرعة جريان المياه في عدد من المواقع.

وسجّلت محافظة الأنبار خمس حالات غرق خلال أسبوعين من هذا الشهر، في حصيلة وُصفت بأنها غير مسبوقة على مستوى المحافظة.