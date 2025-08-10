الأنبار.. إزالة تجاوزات عن 5% من مواقعها الأثرية

شفق نيوز- الأنبار

أعلن مدير آثار الأنبار عمار علي، يوم الأحد، عن انطلاق حملة لإزالة التجاوزات على عدد من المواقع الأثرية في مدينة القائم – شيت، بالتعاون مع شرطة حماية الآثار ومديريات البلديات في المنطقة، للحد من الاعتداءات على هذه المواقع.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من الحملة هو وضع حد للتجاوزات التي تطال المواقع الأثرية والتاريخية، والحفاظ على هذا الإرث الذي يعكس عمق الحضارة في الأنبار".

وأوضح أن "التجاوزات المسجلة على المواقع الأثرية في المحافظة تعتبر محدودة قياسًا بعددها، إذ تضم الأنبار أكثر من 500 موقع أثري، ولا تتجاوز نسب التجاوزات عليها 5%"، مشيرًا إلى أن "أغلب هذه التجاوزات تتركز في المواقع النائية والبعيدة وغير المحمية، والتي لا يوجد فيها حراس".

وبيّن مدير آثار الأنبار أن "الجهات المختصة اتخذت إجراءات قانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الدوائر القضائية"، مؤكداً أن "ضعف أعداد الحراس يشكل تحدياً أمام حماية بعض المواقع، لكنه شدد على استمرار الجهود الميدانية للحد من أي انتهاكات، حفاظاً على هوية المحافظة وموروثها التاريخي".

وتُعد محافظة الأنبار من أغنى مناطق العراق بالمواقع الأثرية والتاريخية، إذ تضم أكثر من 500 موقع تعود لفترات حضارية متعاقبة، من العصور السومرية والآشورية والبابلية، مرورًا بالعصرين الإسلامي والعباسي، وصولًا إلى الحقبة العثمانية، وتتنوع هذه المواقع بين مدن أثرية، وقلاع تاريخية، وخانات، وجسور، ومراصد، ومقابر ملكية.

ومن أبرز المواقع الأثرية في المحافظة مدينة الحضر الصغرى، وقصر عنة العباسي، وقلعة راوة، ومدينة هيت التاريخية، إضافة إلى مواقع مغمورة في القائم مثل مدينة شيت التي تعود إلى عصور قديمة، وتشكل جزءًا من المسار التجاري القديم الذي كان يربط العراق ببلاد الشام.

ورغم هذا الإرث الضخم، تواجه المواقع الأثرية في الأنبار تحديات كبيرة، أبرزها الإهمال، وقلة الحراس، والتجاوزات السكانية أو الزراعية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعضها جراء النزاعات المسلحة في السنوات الماضية.