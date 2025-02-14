الأنبار.. رسوم على أنشطة القطاع الخاص لدعم "مرضى السرطان والفشل الكلوي"

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة الأنبار، يوم الجمعة، مناقشة مقترح فرض رسوم رمزية على بعض الأنشطة الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص في المحافظة.

وذكر المجلس في البيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة لدعم مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتوفير التمويل اللازم لتأمين الأدوية والعلاجات الحيوية لهم".

وأضاف المجلس، أن "هذه الرسوم، التي سيتم تحديدها لاحقاً، ستُفرض على بعض القطاعات المربحة كوسيلة لدعم الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع"، مؤكداً أن "الإجراءات لن تؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المحافظة".

وشدد المجلس، بحسب البيان على أن "هذا القرار لا يزال في مرحلة النقاش والدراسة، مع التزام المجلس بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص لضمان تحقيق التوازن بين دعم المرضى والمحافظة على استقرار القطاع الاقتصادي".