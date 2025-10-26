الأنبار.. دعوات لإنشاء محمية لمعالجة ظاهرة "الكلاب السائبة"

شفق نيوز- الأنبار

دعت مديرية بلدية الرمادي في محافظة الأنبار، يوم الأحد، جميع المنظمات المعنية بحماية البيئة وحقوق الحيوان للمشاركة في إنشاء محمية خاصة تعنى بمعالجة ظاهرة "الكلاب السائبة".

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المبادرة تأتي استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس محافظة الأنبار عمر مشعان دبوس، وتهدف إلى إيجاد حلول إنسانية ومستدامة تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على التوازن البيئي في الرمادي".

بدوره، أشار مدير البلدية، ثائر عبد ياس، بحسب البيان إلى "استعداده الكامل لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لإنجاح المشروع"، داعياً المنظمات الراغبة بالمشاركة إلى "التنسيق مع المديرية لتحديد موعد الاجتماع التحضيري".

وتشهد مدن محافظة الأنبار منذ أشهر، تصاعداً ملحوظاً في أعداد الكلاب الضالة، أو كما تسمّى محلياً "الكلاب السائبة"، ما أدى إلى تنامي المخاطر الصحية والأمنية على حياة المواطنين، خصوصاً في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية.

ويحذر أطباء من انتشار الأمراض المرتبطة بعضات الكلاب، مثل داء الكَلَب، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل فوري. ويؤكدون على أهمية توفير اللقاحات وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.