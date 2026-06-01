الأنبار.. إخراج 3 جسور من الخدمة لتسريع مرور مياه الفرات

أعلن قائممقام قضاء القائم، تركي محمد، يوم الاثنين، إخراج ثلاثة جسور عائمة من الخدمة على نهر الفرات غربي الأنبار، ضمن الإجراءات المتخذة لتأمين مرور كميات المياه المتدفقة عبر النهر.

وقال محمد لشفق نيوز، إن جسور البيضة، والحويجة - الكرابلة، وحويجة البوحردان، أُخرجت من الخدمة، فيما أغلقت القوات الأمنية هذه الجسور وشرعت بعمليات تفكيكها.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان انسيابية حركة المياه وتسريع مرورها، بالتزامن مع ارتفاع مناسيب نهر الفرات نتيجة زيادة الإطلاقات المائية الواردة.

وأشار محمد، إلى أن "الجهات المعنية تتابع الموقف ميدانياً بالتنسيق مع القوات الأمنية والدوائر الخدمية، لضمان سلامة المواطنين والحد من أي تأثيرات محتملة على المناطق القريبة من مجرى النهر".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الدوائر الخدمية والأمنية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار، حالة الاستنفار التام على خلفية ورود معلومات عن إطلاق كميات كبيرة من المياه من سد الطبقة في سوريا وتسببه بارتفاع في مناسيب نهر الفرات.

وكانت السلطات السورية قد أكدت، الجمعة الماضي، أن فرق الاستجابة الحكومية تواجه تحديات غير مسبوقة في التعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تتداخل فيها عوامل جغرافية ولوجستية وبنيوية وإنسانية معقدة، فيما تبقى الأولوية القصوى حماية أرواح الأهالي.

هذا وشهدت مدينة دير الزور السورية، المتاخمة مع الحدود العراقية، الجمعة، موجة نزوح داخلي ترافقت مع أوضاع إنسانية صعبة جراء الموجة الفيضانية في نهر الفرات حيث غمرت المياه العديد من المنازل وتسببت بتعطل محطات مياه الشرب، ما دفع إلى تحرك عاجل من حكومة دمشق، بحسب مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا.