الأنبار.. حملة واسعة لقطع الكهرباء للحث على تسديد أجور الاستهلاك

شفق نيوز/ أطلقت دائرة توزيع كهرباء الفرات في الأنبار، يوم الأحد، حملة واسعة النطاق في قضاء القائم غربي المحافظة، لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين الممتنعين عن تسديد أجور استهلاك الطاقة.

وقال قائممقام قضاء القائم، تركي المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإنذارات التي وجهتها الدائرة للمشتركين المتخلفين عن الدفع".

وأكد المحلاوي أن "دائرة الكهرباء قامت بإرسال إنذارات متكررة لجميع الممتنعين عن تسديد أجور قسائم الكهرباء، ولكن دون استجابة من قبل الكثير منهم".

وأوضح أن "قطع التيار الكهربائي يعد الإجراء الأخير الذي اضطرت الدائرة إلى اتخاذه لضمان دفع الأجور المستحقة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي إجراءات أخرى سوى القطع لتحفيز المشتركين على الالتزام بدفع المستحقات".

يذكر أن قضاء القائم يُعد أحد الأقضية المهمة غربي الأنبار، ويواجه تحديات عديدة تتعلق بالخدمات العامة، أبرزها قطاع الكهرباء، الذي يشهد ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.