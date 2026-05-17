الأنبار.. حملة رفع التجاوزات تتصاعد على ضفاف نهر البغدادي

تواصل شعبة الموارد المائية في قضاء البغدادي غربي محافظة الأنبار، حملتها لرفع التجاوزات على محرم النهر، والتي تضمنت إزالة المغروسات والأسوار المتجاوزة في قرية دويلية الغربية التابعة لمنطقة البو سعدون.

كما شملت الحملة، إعادة فتح طريق مراقبة النهر، ضمن الإجراءات الهادفة إلى حماية مجرى النهر ومنع التجاوزات على الأملاك العامة.

في هذا الصدد، قال الناشط المدني محمد الكبيسي، لوكالة شفق نيوز إن حملات رفع التجاوزات على محرمات الأنهار تُعد خطوة مهمة لحماية الموارد المائية ومنع الاستغلال غير القانوني، مبيناً أن الأولوية ينبغي أن تتركز على إزالة المعامل المتجاوزة، ولا سيما معامل البلوك ومقالع الرمل، لما تسببه من أضرار مباشرة على التوازن البيئي للنهر وتدهور مجرى المياه وتغيير طبيعة الأراضي المحيطة به.

وأضاف الكبيسي، أن إزالة الأشجار والمغروسات يجب أن تتم وفق دراسات دقيقة تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الأشجار تشكل في كثير من الأحيان حزاماً طبيعياً يحمي التربة من الانجراف ويسهم في الحد من التصحر، مؤكداً أن الأنشطة الصناعية غير المنظمة تمثل خطراً أكبر على الموارد الطبيعية.

ودعا الناشط المدني، الجهات المختصة إلى إعداد خطة واضحة لحصر المعامل المرخصة وغير المرخصة وتشديد الرقابة عليها، مع فرض غرامات رادعة بحق المخالفين، فضلاً عن إعادة تأهيل المناطق المتضررة بعد إزالة التجاوزات، بما يضمن الحفاظ على مجرى النهر واستدامته، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لمنع عودة التجاوزات وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون وحماية البيئة.