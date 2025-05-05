الأنبار.. حملة الرقم الوظيفي "8099" يطالبون برواتبهم المتأخرة

شفق نيوز/جدد المئات من موظفي العقود في محافظة الأنبار، ممن يحملون الرقم الوظيفي "8099"، مناشدتهم للحكومة المحلية بضرورة التدخل والضغط على وزارة المالية للإسراع بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعانون منها نتيجة تأخر المستحقات المالية.

وقال عدد من الموظفين المتعاقدين، لوكالة شفق نيوز، إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، رغم استكمالهم لجميع الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة، مؤكدين أنهم مستمرون في أداء مهامهم الوظيفية في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.

من جانبه، أوضح قائممقام قضاء الفلوجة، فيصل العيفان، أن تأخر صرف الرواتب لا يتعلق بموقف المحافظة أو تلكؤ إداري محلي، وإنما يرتبط حصراً بوزارة المالية، مشيراً إلى أن “الأمر حالياً يتعلق فقط باستكمال صرف الماستر، وهو إجراء تقني يتطلب بعض الوقت”.

ودعا العيفان، وزارة المالية إلى "الإسراع في إنجاز هذا الإجراء لرفع المعاناة عن كاهل مئات العائلات التي تعتمد كلياً على هذه الرواتب، مشدداً على أن الحكومة المحلية تتابع الموضوع بشكل يومي مع الجهات المعنية".

يُذكر أن قضية تأخر صرف رواتب موظفي العقود أصبحت من الملفات المتكررة التي تُثير استياءً شعبياً في الأنبار، وسط مطالبات بتثبيتهم على الملاك الدائم أو وضع آلية ثابتة تضمن انتظام صرف مستحقاتهم.