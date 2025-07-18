الأنبار ونينوى تُقيمان صلاة الغائب على أرواح فاجعة الكوت (صور)

شفق نيوز- الأنبار

أُقيمت، ظهر اليوم الجمعة، في عدد من مساجد محافظة الأنبار، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق المروّع الذي اندلع في مبنى تجاري بمحافظة واسط، والذي عُرف إعلامياً بـ"فاجعة الكوت".

ووفقاً لمراسل شفق نيوز، فقد شهدت الجوامع الرئيسية في الرمادي والفلوجة وحديثة وهيت والبغدادي، مشاركة واسعة من المصلّين الذين رفعوا أكفّ الضراعة بالدعاء بأن تتغمّد الرحمة لأرواح الضحايا ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأضاف أن صلاة الغائب جاءت بتوجيه من خطباء الجمعة ودوائر الأوقاف، تضامناً مع أهالي الضحايا، وتأكيداً على وحدة الموقف الشعبي في مواجهة الحوادث التي تفتك بالأرواح نتيجة الإهمال وسوء الإدارة.

في المقابل، شارك محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، برفقة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد حسان، أداء صلاة الغائب ترحماً على ضحايا حادثة حريق مول الكوت.

وقال الدخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محافظة نينوى استقبلت محمد حسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، والوفد المرافق له، مبيناً أن اللقاء ناقش الأوضاع العامة في المحافظة، وآليات تعزيز التعاون بين نينوى والأمم المتحدة في مختلف الملفات.

وأشار إلى أن اللقاء أكد على أهمية استمرار الدعم الأممي في مجالات الإعمار والخدمات والاستقرار، مشيداً بدور بعثة يونامي في مساندة جهود الحكومة المحلية.

وتابع الدخيل بالقول، إن "الوفد أدى معنا صلاة الجمعة في جامع النبي شيت في مدينة الموصل، ثم أُقيمت صلاة الغائب ترحماً على أرواح شهداء الحادث المؤلم".

وكان الحريق الذي شبّ في “هايبر ماركت” في محافظة واسط قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الجاري، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.