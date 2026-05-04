الأنبار تُطلق اسم "أسود الرافدين" على أحد شوارعها

صوّت مجلس محافظة الأنبار، يوم الاثنين، على إطلاق اسم "تقاطع أسود الرافدين" على التقاطع المعروف سابقاً بـ"تقاطع البوفراج"، في خطوة تهدف إلى تخليد التضحيات وتعزيز الرمزية الوطنية في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعضاء صوّتوا أيضاً على مشروع إنشاء نصب تذكاري يجسّد خارطة العراق، ليكون معلماً حضارياً يعكس وحدة البلاد ويخلّد بطولات أبنائها".

وأضاف البيان، أن "هذه القرارات تأتي ضمن توجهات المجلس لدعم الهوية الوطنية وتعزيز الذاكرة الجمعية، من خلال إطلاق تسميات ذات دلالات معنوية، وإنشاء معالم رمزية في المواقع الحيوية".