الأنبار توضح آلية الدعم المجاني للمولدات الأهلية وتحدد الحل بـ"العدادات الذكية"

شفق نيوز - الأنبار

أكد المتحدث باسم حكومة الأنبار المحلية، مؤيد الدليمي، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشمول المولدات الأهلية بحصة مجانية من زيت الغاز (الكاز) لا يشمل شهر حزيران الماضي، وإنما يقتصر على شهري تموز وآب، وذلك رداً على الاعتراضات والجدل الذي رافق تسعيرة المولدات لشهر حزيران.

وأوضح الدليمي لوكالة شفق نيوز، أن قرار مجلس الوزراء لم يتضمن إطفاء المولدات لمدة أربع ساعات، بل أكد ضرورة ألا تقل ساعات التجهيز عن 20 ساعة يومياً، مشيراً إلى عدم وجود أي منطقة في محافظة الأنبار تتلقى الكهرباء الوطنية لأقل من ست ساعات يومياً، الأمر الذي يستوجب على أصحاب المولدات الأهلية الالتزام بالضوابط والتعليمات، وعدم اللجوء إلى الإطفاء المتعمد تجنباً للمساءلة القانونية.

وأضاف أن توزيع الحصة المجانية من مادة "الكاز" بدأ فعلياً في 29 حزيران، لافتاً إلى أن دائرة النفط تحتاج إلى مدة لا تقل عن أسبوعين لاستكمال توزيع الحصص على جميع أصحاب المولدات؛ نظراً لحاجتها إلى أكثر من 32 مليون لتر شهرياً، أي ما يقارب مليوناً و100 ألف لتر يومياً لتغطية احتياجات المولدات الأهلية في المحافظة.

وأكد الدليمي أن الحل الأمثل لتنظيم عمل المولدات الأهلية يتمثل في مشروع نصب العدادات الذكية، الذي وجه بتنفيذه محافظ الأنبار، مبيناً أن هذه العدادات تتولى برمجة ساعات التشغيل والإطفاء لكل مولدة بصورة دقيقة، مع نقل البيانات بشكل مباشر إلى مراكز التحكم في المحافظة دون تدخل بشري، بما يضمن اعتماد تسعيرة إلكترونية بعيدة عن اجتهادات اللجان الشعبية، ويحقق الشفافية والعدالة.

وأشار إلى أن المشروع اكتمل في عدد من الأقضية، إذ بلغت نسبة نصب العدادات الذكية 100% في قضاء عنه ونواحيه، وكذلك في ناحيتي المحمدي وكبيسة، فيما وصلت نسبة التوزيع في مدينة الرمادي إلى 50%، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال تجهيز جميع أقضية المحافظة خلال الشهرين المقبلين.

وكان عدد من أقضية محافظة الأنبار قد شهد إطفاء المولدات الأهلية من قبل أصحابها احتجاجاً على تسعيرة شهر حزيران، رغم أن شريحة من المواطنين اعتبرت تلك التسعيرة مرتفعة مقارنة بالأشهر السابقة، مما أثار موجة استياء واسعة بين الأهالي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة للطاقة المجهزة.