الأنبار توضح حقيقية افتتاح سوق لبيع المشروبات الكحولية بالمحافظة

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة محافظة الأنبار يوم الجمعة الأنباء التي اوردتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نية أحد المستثمرين افتتاح سوق لبيع المشروبات الكحولية في منطقة السجارية شرقي مدينة الرمادي.

وذكرت القيادة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الفوج الخامس المسؤول عن قاطع السجارية أوقف العمل في السوق المشار إليه آنفاً بعد ورود العديد من الشكاوى من ابناء المنطقة ، وأن السوق مازال قيد الإنشاء وهو لا يعدو ان يكون مركزاً تجارياً فقط وليس سوقاً لبيع المشروبات الكحولية كما يدعي كثيرون.

وأضاف البيان، ان قائد شرطة الانبار يتابع شخصياً هذا الموضوع الذي احدث ضجة اعلامية في مواقع التواصل الإجتماعي وأكد انه لايسمح بتنفيذ هكذا مشاريع تتنافى مع تعاليمنا الدينية وتقاليدنا العشائرية.

ووجه محافظ الانبار، قيادة الشرطة بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدده ومنع جميع الممارسات المشبوهة والمخالفة للشرع والقانون في عموم مناطق المحافظة.