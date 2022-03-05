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الأنبار توضح حقيقة انسحاب مستثمرين روسيين من مشروع بالرمادي

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-05T17:08:18+0000
الأنبار توضح حقيقة انسحاب مستثمرين روسيين من مشروع بالرمادي

شفق نيوز/ نفى مدير عام شركة الزجاج والحراريات، فؤاد حماد عنيزي، يوم السبت، ما تداولته وسائل اعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول انسحاب المستثمرين الروسيين من مشروع تأهيل معمل الزجاج والحراريات في قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال عنيزي لوكالة شفق نيوز، إن "تلك الأنباء غير صحيحة"، موضحاً "بعد انتشار شائعة انسحاب المستثمرين الروس، قاموا بإرسال رسالة لنا تفيد بأنهم جادون في خطوتهم ويعملون على إستكمال إجراءات العقد و سيحضرون في غضون أسبوع للمباشرة بعملهم".

وأضاف ، أنه "العقد الموقع مع الشركات المستثمرة هو إنشاء شركة محلية للشروع بأعمال التأهيل، وقاموا بإنهاء إجراءات التأسيس وعلى أمل أن تحضر الشركة المحلية ومخولوها في الأسبوع الجاري لتسلم المواقع والمباشرة بالتأهيل".

وكان مدير عام شركة الزجاج والحراريات في محافظة الأنبار فؤاد حماد عنيزي، أكد يوم السبت (20 / 11 / 2021)، قرب المباشرة بتأهيل وتشغيل المعامل العائدة للشركة في الأنبار، وذلك بعد إبرام اتفاقيات مع إحدى الشركات الروسية المستثمرة.

وقال عنيزي لوكالة شفق نيوز، إن "للشركة ثلاثة معامل في الأنبار، الأول هو معمل الزجاج في مدينة الرمادي ( مركز المحافظة )، والثاني معمل السيراميك ويقع في الرمادي أيضاً، اما الثالث هو معمل الحراريات، ويقع في مدينة الكرمة ( شرقي الأنبار )"، موضحاً أن "عدد منتسبي الشركة، يبلغ 2074 موظفاً، موزعين على المواقع الثلاثة".

واردف، بأنه "تمت المباشرة بتأهيل المعامل الثلاثة، مطلع عام 2008، وفق التكنلوجيا الحديثة، وعلى ضوء الخطة الاستثمارية، وبتمويل الحكومة آنذاك، إلا أن سيطرة تنظيم داعش على الأنبار عام 2014، حالت دون إنجاز العمل، كما تعرضت المعامل إلى الدمار، نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش

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