الأنبار.. توجيهات بالحذر الشديد لسائقي المركبات

شفق نيوز/ أصدرت مديرية مرور محافظة الأنبار، مساء اليوم الأحد، تحذيراً لجميع سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد خلال القيادة اعتباراً من الليلة وفجر وصباح يوم غد الاثنين.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه التحذيرات جاءت استناداً إلى تحذيرات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التي حذرت من تشكل موجات من الضباب الكثيف في مناطق الوسط والغرب مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت المديرية جميع السائقين إلى تخفيف السرعة أثناء القيادة واستخدام الأضواء الواطئة وأضواء الضباب عند توفرها مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب الاجتياز أو تغيير المسار بشكل مفاجئ.

وأكدت أنه في حال انعدام الرؤية بشكل كامل يجب التوقف في مكان آمن وتشغيل إشارات التحذير الرباعية، كما شددت على ضرورة الانتباه لحركة المشاة والمركبات التي قد تظهر فجأة بسبب ضعف الرؤية.

وبينت مديرية المرور، أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الحد من الحوادث المرورية ويضمن سلامة الجميع، داعية السائقين إلى التعاون مع رجال المرور المنتشرين على الطرقات لضمان تنظيم حركة السير والحفاظ على أرواح المواطنين.