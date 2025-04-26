الأنبار تنفي تسجيل إصابات بالحمى النزفية: سيطرنا على حالات مشتبه بها

شفق نيوز/ نفى رئيس قسم الصحة العامة في دائرة صحة الأنبار محمد صباح داوود، يوم السبت، تسجيل أي حالة مؤكدة للإصابة بالحمى النزفية داخل المحافظة حتى الآن، مشيراً إلى أن جميع الحالات التي أُبلغ عنها لا تزال ضمن إطار الاشتباه ولم يتم تأكيدها مخبرياً.

وقال داود، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الصحية في المحافظة اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة كافة منذ بداية ظهور المؤشرات الأولى، مما أسهم بشكل كبير في السيطرة على الوضع ومنع تفشي المرض".

وأضاف أن "العمل جارٍ بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والمستشفيات كافة لمتابعة الحالات وتوفير الاستجابة السريعة لأي طارئ".

ودعا داوود، المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، محذرًا من "خطورة نشر الذعر والتهويل دون الاعتماد على مصادر رسمية موثوقة".

وشدد على "أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة لضمان دقة الأخبار والحفاظ على استقرار الوضع الصحي في المحافظة".

واختتم رئيس قسم الصحة العامة حديثه بالتأكيد على "استمرار الجهود الرقابية والتوعوية في عموم مناطق الأنبار لضمان السيطرة على أي مستجدات صحية محتملة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء فيه، "ارتفاع حالات الإصابة بالحمى النزفية إلى 26 إصابة مؤكدة، وتسجيل حالة وفاة جديدة في كركوك، ليكون مجموع الوفيات 4 منذ بداية العام الحالي".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.