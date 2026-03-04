الأنبار تنجز 65% من سد "المساد" لاستكماله منتصف الصيف المقبل

شفق نيوز- الأنبار

أكد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الريشاوي، يوم الأربعاء، أن العمل في إنشاء سد "المساد" جنوب المدينة، قد بلغ نسبة إنجاز تقارب 65%، متوقعاً إكماله منتصف الصيف المقبل.

وأوضح الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "السد الذي تنفذه شركة الرافدين بعد إحالة المشروع من قبل وزارة الموارد المائية، يقع على بُعد نحو 20 كيلومتراً جنوب الرطبة، وتبلغ طاقته الخزنية نحو 7 ملايين متر مكعب، ويُعد ذا أهمية استراتيجية للمدينة، إذ يسهم في تحسين الواقع البيئي، ودعم القطاعين الزراعي والحيواني، فضلاً عن كونه مصدراً إضافياً لتأمين المياه للمدينة التي تمتلك محطة تصفية متكاملة".

وأضاف أن "موقع السد يرتبط بطريق معبّد، ما قد يؤهله مستقبلاً ليكون منطقة ترفيهية ومتنفساً للسكان"، مؤكداً أن "المشروع استؤنف بعد توقف دام لسنوات بسبب سيطرة تنظيم داعش، ويمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية المائية والخدمية في المحافظة".

من جانبه، أوضح المتخصص في شؤون البيئة والمياه، محمد إبراهيم، أن "سد المساد يُعد مشروعاً بيئياً واقتصادياً متعدد الجدوى"، مشيراً إلى أن "تخزين 7 ملايين متر مكعب من المياه سيسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية، وتحسين الغطاء النباتي في المناطق المحيطة، وتهيئة بيئة مناسبة لتربية الحيوانات المحلية".

وأضاف إبراهيم، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "السد سيساعد في التخفيف من مشاكل شح المياه خلال فصل الصيف، ويدعم الزراعة المحلية عبر توفير مصدر مياه آمن وموثوق، كما يمكن أن يؤدي دوراً في الحد من التصحر والتعرية"، مشدداً على أن "مثل هذه المشاريع تمثل رافداً مهماً لتحقيق التنمية".

وأشار إلى أن المشروع يواجه عدداً من التحديات، أبرزها "ضمان استمرارية التمويل، وتأمين مواد البناء والمعدات اللازمة، فضلاً عن ضرورة متابعة الصيانة الدورية بعد التشغيل لتفادي خسائر الخزن المائي، إضافة إلى التحدي البيئي المتمثل في الحفاظ على التنوّع الحيوي في المنطقة المحيطة أثناء ملء السد وتشغيله".

وكانت وزارة الموارد المائية، أشارت في وقت سابق من العام الحالي، إلى أن العمل في السد يتواصل بوتيرة متسارعة حيث يشهد المشروع مراحل إنجاز متقدمة، مبيّنة أنه يعتبر انطلاقة لتنفيذ العديد من سدود حصاد المياه الأخرى وفق الخطط الإستراتيجية المعدة بهذا الخصوص.