الأنبار تعيد إعمار قطاع الصحة بإقامة مشاريع غير مسبوقة

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال، يوم السبت، عن قرب المباشرة بحزمة كبيرة من المشاريع الصحية والطبية هي الأولى من نوعها، تشمل مدن عدة في المحافظة.

وقال شلال لوكالة شفق نيوز، عقب اجتماع عقد في مقر وزارة الصحة العراقية ببغداد بحضور الوزير ومدراء الصحة في المحافظات، إنه تم الاتفاق على البدء بعملية تأهيل وبناء مستشفيات بسعات سريرية مختلفة.

وأوضح أن أبرز هذه المشاريع يتمثل في بناء وإعادة تأهيل ثلاثة مستشفيات في مدن القائم وحديثة وهيت غرب الانبار بسعة 200 سرير، وأربعة مستشفيات بواقع 100 سرير لكل مستشفى، في مدن الكرمة، والعامرية، والحبانية، والصقلاوية، إضافة الى مستشفى طوارئ في بلدة البغدادي.

وأضاف شلال أن برنامج إعادة الإعمار والتأهيل في القطاع الصحي الذي تتولى الاشراف عليه وزارة الصحة وبالتعاون مع برنامج إعادة الاعمار في الانبار، ومنظمات دولية مهتمة بتأهيل ما تم تدميره أثناء العمليات العسكرية والارهابية التي تعرضت لها الانبار إبان سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، يسير بشكل جيد.

وأشار إلى وضع خطة مع وزارة الصحة والبيئة لرفد المؤسسات الصحية بأجهزة وكوادر طبية متخصصة وحديثة سيما المناطق الغربية من المحافظة، وذلك لما تعانيه من نقص حاد في الكوادر والأجهزة الطبية.

وقال شلال إنه سيتم تجهيز المراكز الخاصة بمرضى فايروس كورونا ومرضى السرطان بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية، كاشفا بأنه بعد إقرار قانون الاقتراض سيتم التعاقد مع شركة "كيماديا" للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك من أجل تجهيز كافة المستشفيات والمراكز الصحية في الانبار بالأدوية اللازمة، خاصة مرضى كورونا والسرطان.