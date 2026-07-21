الأنبار تعيد توزيع "الدور واطئة الكلفة" بعيداً عن غير مستحقين

شفق نيوز- الأنبار

أعلن المتحدث باسم الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، مؤيد الدليمي، يوم الثلاثاء، إطلاق استمارة التقديم الخاصة بالدور واطئة الكلفة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأنبار، مؤكداً أن التقديم يبدأ عبر الاستمارة الرسمية المنشورة في الصفحة الرسمية للناطق باسم حكومة الأنبار والصفحات الرسمية لمحافظة الأنبار.

وقال الدليمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى ديوان المحافظة، حضرته وكالة شفق نيوز، إن العدد الكلي للدور واطئة الكلفة في المحافظة يبلغ (2533) داراً موزعة على (12) قضاءً، مبيناً أن (932) داراً سبق توزيعها، فيما ستشمل الوجبة الحالية توزيع (1601) دار.

وأوضح أن محافظ الأنبار وجّه بإعادة توزيع الدور التي سبق منحها، بعد أن أظهرت عمليات التدقيق أن عدداً كبيراً من المستفيدين لم يكونوا مستحقين لها، وقاموا بتأجيرها إلى عائلات أخرى، الأمر الذي استدعى إعادة فتح باب التقديم أمام جميع العائلات.

وأضاف أن التقديم يشمل العائلات التي سبق أن استلمت الدور وقامت بتأجيرها، فضلاً عن العائلات التي لم تستلم سابقاً، مؤكداً أن عملية الاختيار ستتم وفق شروط وضوابط محددة وبآلية مفاضلة إلكترونية لضمان العدالة والشفافية.

وأشار الدليمي، إلى أن هذه الدور مخصصة حصراً للعائلات الفقيرة التي لا تمتلك داراً سكنية أو قطعة أرض، ولا تتقاضى معيناً أو راتباً، مؤكداً أن الأشخاص الميسورين لا يحق لهم التقديم.

وشدد على أن المحافظة ستخضع جميع الطلبات إلى تدقيق شامل، ولن يتم توزيع أي دار قبل التحقق من صحة المعلومات والوثائق الرسمية المقدمة، محذراً من أن تقديم بيانات أو مستمسكات غير صحيحة سيعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

وأكد أن لجان التدقيق كشفت خلال المراجعات السابقة عن وجود مستفيدين يمتلكون منازل وأراضي وسيارات فارهة حصلوا على الدور بطرق غير مشروعة، قبل أن يقوموا بتأجيرها إلى عائلات محتاجة، وهو ما دفع المحافظة إلى تشديد إجراءات التدقيق وإعادة النظر بملف المستفيدين.

ولفت الدليمي إلى أن توجيهات المحافظة تضمنت إلزام المستفيد الحقيقي بشغل الدار ومنع تأجيرها أو استغلالها من قبل أشخاص آخرين، حفاظاً على وصولها إلى مستحقيها الفعليين.

وبيّن أن مدة التقديم تستمر (45) يوماً اعتباراً من اليوم، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال المستمسكات والوثائق المطلوبة من دوائر الدولة، والتي قد يتطلب إصدارها بعض الوقت.