الأنبار تعلن تأمين طريق منفذ عرعر وتحدد نصف وارداته لإعمار المحافظة

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار أحمد جديان، يوم الأربعاء، تأمين الطريق البري المؤدي إلى منفذ عرعر الحدودي، مشيرا الى ان 50٪ من واردات المنفذ ستذهب لإعادة إعمار المحافظة.

وقال جديان لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة افتتاح منفذ عرعر وتبادل التجاري بين العراق والسعودية لها مرود اقتصادي كبير لمحافظة الأنبار والعراق عموما من خلال التبادل التجاري الكبير حسب المخطط إله بين البلدين".

واضاف ان "حسب القوانين بأن 50٪من الواردات المنافذ الحدودية تعود إلى المحافظة التي يوجد فيها المنفذ"، لافتا إلى أن "هذه الواردات ستسهم في إعادة الإعمار بمحافظة الأنبار وتشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة لدى الشباب".

وتابع جديان، أن "الطريق البري المؤدي إلى منفذ عرعر الحدودي مؤمن بالكامل من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي، بالإضافة إلى تواجد وانتشار القطاعات الأجهزة الأمنية في المنفذ لتأمين التبادل التجاري بين البلدين".

وفي السياق.. وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية تمهيدا لافتتاحه.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أمس الثلاثاء، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، الأربعاء، بشكل رسمي بعد إغلاقه لأكثر من 30 عاما.