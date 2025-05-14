الأنبار تعلن الجهوزية الصحية لاستقبال الحجاج في منفذ عرعر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الأنبار، يوم الاربعاء، عن اكتمال استعدادات المفرزة الطبية في منفذ عرعر الحدودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم 2025، وذلك بكوادر طبية وصحية مؤهلة وتجهيزات كاملة.

وأكد مدير إعلام صحة الأنبار محمد القيسي لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الاستعدادات السنوية تأتي في إطار الواجب الديني والوطني الذي تضطلع به المحافظة، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما يضمن سلامتهم وصحتهم أثناء رحلتهم إلى الديار المقدسة".

وأشار القيسي إلى أن "المفرزة تم تزويدها بالمستلزمات الطبية الضرورية كافة، وستعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات والخدمات الصحية للحجاج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".