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الأنبار تعلق على "أزمة" مادة زيت الغاز

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-20T20:30:07+0000
الأنبار تعلق على "أزمة" مادة زيت الغاز

شفق نيوز/ أكد مدير فرع توزيع المشتقات النفطية في محافظة الأنبار غربي العراق إحسان كسار، يوم السبت، عدم وجود أزمة حقيقة بمادة زيت الغاز بمحطات الوقود في المحافظة.

وقال كسار لوكالة شفق نيوز، وهو مدير محطة تعبئة وقود الرمادي الجديدة ، إنه "لا وجود لأزمة حقيقية لمادة زيت الغاز بل هو متوفر بشكل كافٍ، لكن هناك إجراءات في قسم السيطرة النوعية تتأخر لساعة أو نصف الساعة مما يسبب إزدحام خارج المنفذ التوزيعي".

واشار إلى ان "هناك شريحة لا بأس بها ممن يقومون بسحب مادة زيت الغاز من خزاناتهم الرئيسية، وبيعها في السوق السوداء ثم يعود في اليوم التالي لتعبئة الوقود".

وأكد، أن "العمل على إيقاف هؤلاء جارٍ بالتعاون مع القوات الأمنية المختصة، للحد من هذه الظاهرة".

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