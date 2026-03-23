الأنبار تعزز إطلاقات بحيرة الحبانية وسدود ديالى ترتوي بالأمطار

شفق نيوز- الأنبار/ ديالى

أكد المتخصص في شؤون البيئة والمياه صميم سلام، يوم الاثنين، أن بحيرة الحبانية وناظم الورار شهدا آثاراً سلبية نتيجة غلق ناظم الورار لمدة خمس سنوات.

وقال سلام، لوكالة شفق نيوز، إن ذلك "تسبب بتفاقم الأزمة وتضرر واسع للنظام البيئي والأحيائي، فضلاً عن الإضرار بالأمنين المائي والزراعي والواقع السياحي في المنطقة".

وأضاف أن "ذلك أسفر عن هجرة بيئية ونزوح خطير في مناطق وقرى واسعة جنوب الرمادي، بينها الطاش الأولى والثانية والثالثة، والحميرة، والبومرعي، والعنكور الأولى والثانية، والمجر، وكريشان، وقرى حوض البحيرة، حيث يعاني السكان من فقر مائي شديد".

وأشار سلام إلى "تضرر الأمن الاقتصادي نتيجة اعتماد المواطنين على صيد الأسماك، وفقدان مئات الصيادين مصدر دخلهم، ما اضطرهم إلى البحث عن أعمال شاقة أخرى"، مؤكداً أهمية "فتح ناظم الورار لما يمثله من مصلحة كبيرة لإنعاش بحيرة الحبانية وتأمين احتياجات الأهالي ومواشيهم، وتفادياً لحدوث هجرة خطرة وما يترتب عليها من أضرار مجتمعية".

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار، أسامة إبراهيم، في منشور على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن محافظ الأنبار عمر مشعان دبوس وافق على زيادة الإطلاقات المائية باتجاه بحيرة الحبانية، حرصاً على الاستفادة من مياه الأمطار وتعزيز الخزين المائي وتحسين الواقع البيئي للبحيرة، استعداداً لمتطلبات فصل الصيف المقبل.

وفي ديالى، كشف مدير الموارد المائية في المحافظة، مهند المعموري، عن الموقف المائي جراء موجة الأمطار الأخيرة، مؤكداً أنها وفرت كميات كبيرة من المياه للمحاصيل والمخزون في السدود والبحيرات.

وقال المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار بلغت 30 ملم في محافظة ديالى، وهي كمية ممتازة للموقف المائي، ووفرت رية كاملة للمحاصيل الزراعية، في مقدمتها الحنطة".

وأضاف أن "غزارة الأمطار ملأت سد الوند في خانقين، الذي تبلغ طاقته 38 مليون متر مكعب، وسد مندلي الذي يُعد سداً لحصاد المياه بطاقة 3 ملايين متر مكعب، فيما أسهمت بتجاوز مخزون سد العظيم حاجز الـ50% من طاقته البالغة ملياراً و600 مليون متر مكعب".

وأوضح المعموري أن "مخزون بحيرة حمرين، التي تُعد الخزان الأكبر للمياه في ديالى، تجاوز 50% من طاقتها الخزنية البالغة أكثر من مليارين ونصف المليار متر مكعب"، مضيفاً أن "وفرة الأمطار عززت الموقف المائي في ديالى بشكل كبير، وما تزال هناك طاقة استيعابية يمكن من خلالها استقبال المياه الواردة من سد دربندخان في السليمانية بشكل مسيطر عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، ارتفاع مناسيب المياه في سدود الإقليم جراء موجة الأمطار الأخيرة، مؤكدة أن سدّي دوكان ودربنديخان استقبلا أكثر من 242 مليون متر مكعب من المياه.