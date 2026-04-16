الأنبار تطمئن السكان: ارتفاع إطلاقات الفرات لا يشكل خطراً

شفق نيوز- الأنبار

طمأنت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، سكان المناطق الواقعة على نهر الفرات، مؤكدة أن ارتفاع الإطلاقات المائية "لا يشكل خطراً".

وقال مدير الموارد في الأنبار، جمال سمير، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطلاقات الحالية لنهر الفرات التي تصل إلى نحو 1000 متر مكعب في الثانية ولمدة عدة أيام تُعد ضمن الحدود الطبيعية ولا تشكل خطراً على السكان".

وأوضح أن "الزيادة تعود إلى تحسن الظروف المناخية في تركيا، لاسيما العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة، ما انعكس على مناسيب المياه في سوريا والعراق".

وأضاف أن "هذه الكميات تبقى ضمن السياق الطبيعي مقارنة بالسنوات الماضية، رغم التراجع الذي شهده النهر سابقاً، إذ انخفضت الإطلاقات في بعض الفترات إلى نحو 250 متراً مكعباً في الثانية".

ودعا المواطنين إلى "توخي الحذر وعدم الاقتراب من ضفاف النهر خلال فترة ارتفاع المناسيب"، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة ولا توجد مؤشرات على حدوث فيضانات".