الأنبار تطمح لتقديم خدمات اتصالات شبيهة بما يقدمه اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكدت مديرة اتصالات الأنبار، سهيلة القيسي، يوم الثلاثاء، ان المحافظة تشهد "نهضة ملموسة" في مجال الاتصالات وهي في طريقها الى موازاة الخدمة التي يقدمها اقليم كوردستان.

وقالت القيسي لوكالة شفق نيوز "تم التعاون مع شركات الاتصالات العراقية كافة، حتى ان شركة (كورك) بدأت عملها في الأنبار مؤخرا، وهناك أعمال تأهيل وإنشاء بنى تحتية للشركة يتم تنفيذها الان، وهناك عروض من (كورك) ستعلن في قادم الأيام للمواطنين، وهي عروض مدعومة وقيمة".

واضافت ان "الانبار تشهد نهضة ملموسة في الاتصالات، والعمل متواصل على تعزيز وتقوية خدمات الاتصال في المحافظة عموماً".

وبينت القيسي انه "بعد إعلان إيصال الخط الضوئي إلى منازل المواطنين في 16 محافظة عراقية، يتم العمل حالياً على إحالة المشروع إلى 16 شركة، ونحن بانتظار إعلان اسم الشركة التي سيتم التعاقد معها للعمل في الأنبار، وسيتم العمل على إيصال خدمات الاتصال إلى المحافظة كما هي في إقليم كوردستان".

واعلنت أن "هناك مشروعا أطلق عليه اسم (سينا) وهو محطات تضاف إلى محطات (هواوي) المنصوبة حاليا لشركات الانترنت، وهو مشروع نفذ في الأنبار كأول محافظة ينفذ بها، وحتى الآن تم تنصيب اكثر من ثمانية محطات في المحافظة، والعمل جار لتنصيب على إنجاز محطات أخرى".

واشارت الى "إنجاز محطات عرعر والنخيب وعكاشات والثرثار، وهذه المناطق لم تكن تتمتع بشبكات الانترنت حتى، إضافة إلى أن شركات الاتصالات ستقوم بنصب وبربط ابراجها على تلك المحطات، مما سيسهم بتعزيز الخدمة في تلك المناطق".