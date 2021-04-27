الأنبار تطلق حملة لإزالة تجاوزات تتسبب بتلوث نهر الفرات

شفق نيوز/ نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، حملة لإزالة التجاوزات الحاصلة على نهر الفرات، فضلا على إقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين، من خلال نصب أحواض السمك على النهر.

وقال مدير الموارد المائية في الانبار، أياد عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة انطلقت عبر لجنة من مديريات الماء وبلديات المحافظة وقيادة الشرطة، لإزالة التجاوزات الحاصلة على نهر الفرات، ومحاسبة المتجاوزين على حرم النهر.

وأكد عبد العزيز، إقامة دعوى قضائية بحق المتجاوزين على محرمات النهر، من خلال نصب أحواض السمك غير مجازة، مما يتسبب بتلوث المياه، وسيتم محاسبتهم وفق القانون.

وأشار إلى إزالة أكثر من 350 تجاوزاً، وسيتم استمرار الحملة لحين إزالة آخر تجاوز. بحسب قوله.