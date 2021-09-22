الأنبار تشكو أزمة وقود "مفاجئة".. ومسؤول يحدد أسبابها وموعد تجاوزها

شفق نيوز/ لليوم الثاني على التوالي، تشهد محافظة الأنبار غربي العراق، أزمة وقود جراء شح وقود البنزين، وعدم توفر المادة في غالبية محطات الوقود، الأمر الذي أثار غضب السكان وتساؤلاتهم حول أسباب الأزمة "المفاجئة".

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الذي يقف وراء هذه الأزمة في الأنبار، هو نقص كميات الوقود المخصصة للمحافظة من قبل وزارة النفط".

وبين الطرموز، أن "حصة المحافظة من زيت الغاز، هي 1,430,000 لتر، واما من مادة البنزين فحصتنا 1,100,000 لتر، فيما تبلغ حصة المحافظة من مادة النفط 500 الف لتر يومياً، وسيتم البدء بتوزيعها، يوم 1/10".

واشار الطرموز، إلى أن "قرار منع الاستيراد من قبل وزارة النفط، أثر بشكل كبير على حصص المحافظات من الوقود"، مؤكداً، بأنه "تم التنسيق مع وزارة النفط على تجهيز المحافظة بثلاثين صهريجا من مادة البنزين، لسد النقص الحاصل في محطات الوقود، وسيتم تجاوز الازمة خلال اليومين القادمين".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، نفى مدير شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، الانباء التي تتحدث عن وجود أزمة وقود ببعض المحافظات.