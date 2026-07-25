الأنبار تشكو بغداد: ضعف التمويل أوقف مشاريع استراتيجية في المحافظة

شفق نيوز- الأنبار

أكد معاون محافظ الأنبار لشؤون الخدمات، الحكم حسين علي، يوم السبت، أن محدودية التمويل المركزي أثرت بشكل مباشر في وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك خططاً ومشاريع جاهزة للتنفيذ، إلا أن التأخير في إطلاق الدفعات المالية انعكس سلباً على نسب الإنجاز.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة المحلية تعمل حالياً على إدارة الموارد المتاحة وترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات المالية التي تواجه المحافظة.

وأضاف أن عدداً من المشاريع الاستراتيجية المهمة في الأنبار متوقف حالياً بسبب تأخر التمويل، رغم أنها كانت ضمن الخطة الخمسية للمحافظة، مبيناً أن من أبرزها مشروع مطار الأنبار الدولي، والملعب الأولمبي، وطريق بغداد – حديثة، وطريق تطوير الشيخ الرماحي، إلى جانب مشاريع مجمعات الماء والكهرباء وشبكات المجاري.

وأوضح علي، أن توقف هذه المشاريع أثّر بشكل واضح على الخطة الاستراتيجية للمحافظة، لافتاً إلى أن ضعف التمويل والتأخير في إطلاق التخصيصات المالية حالا دون تنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة.

وفي ما يتعلق بالعلاقة المالية مع الحكومة الاتحادية، أعرب عن أمله بوجود تفاهم وعدالة أكبر في توزيع التخصيصات، مبيناً أن محافظة الأنبار جزء من الدولة وترتبط بعلاقة وشراكة مع الحكومة المركزية، إلا أن الواقع يشير إلى وجود عجز كبير وقلة في التخصيصات المالية.

وأشار علي، إلى أن أزمة التمويل لا تقتصر على الأنبار، وإنما تشمل بغداد ومحافظات أخرى أيضاً، مؤكداً أن الحكومة المحلية لا ترى وجود استهداف أو تمييز مقصود بحق الأنبار في ملف التمويل.

ولفت إلى وجود تقصير واضح، وربما متعمد، في ملفات التعويضات والمصابين والشهداء، التي تختلف عن بقية الملفات، مضيفاً أن الأنبار تعتمد حالياً على إدارة وترشيد الموارد المتاحة، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الخدمية ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتأمين التمويل اللازم.

وقبل أيام قليلة، أكد المتحدث باسم الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، مؤيد الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن العلاقة الاقتصادية بين المحافظة والحكومة الاتحادية تقوم على التكامل والتنسيق في إعداد الموازنة وتمويل المشاريع، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية، وتأخر إطلاق التخصيصات المالية، واختلاف الأولويات التنموية.