الأنبار تشكل لجاناً متخصصة للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مجلس الأنبار، يوم الخميس، عن تشكيل لجان متخصصة لمتابعة وتدقيق أسعار الوحدات السكنية في عموم مدن المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المواطنين بشأن ارتفاع أسعار العقارات، والهدف منها ضمان توافق الأسعار مع القدرة المالية للمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود".

وأضاف أن "اللجان ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الخاص للحد من المضاربات غير المبررة في السوق العقارية".