الأنبار تشرع بخطة 2022.. مشاريع استراتيجية والأولوية للدوائر الخدمية

شفق نيوز/ عقد رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدراء الدوائر الحكومية وخاصة الخدمية في مدن المحافظة، بهدف مناقشة وإعداد خطة إعمار الأنبار لعام 2022.

وقال قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع عقد بحضور الكوادر الهندسية واللجان المختصة من أجل العمل على تنفيذ المشاريع، بهدف الإسراع بإعداد الخطط اللازمة".

واضاف، "بعد إنجاز بعض الأقضية لخطط الإعمار الخاصة بعام 2022 كانت هنالك الكثير من العوائق التي تتسبب بعرقلة تنفيذها، ومن أهمها المشاكل المتعلقة بكلفة المشاريع خصوصاً بعد تغير سعر صرف الدولار".

وأوضح، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على إمكانية تنفيذ هذه الخطط، وذلك كون المبالغ التي خصصت للدوائر هي ذاتها المبالغ التي خصصت وقت تنفيذ مشاريع 2021، وهذا ما دفعنا لإعادة النظر بالخطط المقترحة، والعمل وفق الميزانية المقررة للمحافظة".

وأكد الدليمي، أنه "تم التركيز على أن تكون الأولوية في تنفيذ المشاريع وتخصيص الأموال للدوائر الخدمية كالماء والكهرباء والمجاري والبلدية".

وأختتم الدليمي حديثه، بالقول "هناك العديد من المشاريع الاستراتيجية سيتم تنفيذها في اقضية المحافظة كافة، ومن أهمها إنشاء جسور وتأهيل أخرى، فضلا على إنشاء أماكن ترفيهية لسكان المحافظة".