الأنبار تستعيد 530 قطعة أثرية تمهيداً لإعادة افتتاح متحفها الحضاري

شفق نيوز- الأنبار

أعلن مدير متحف الأنبار الحضاري، عمار علي، يوم الاثنين، استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة 530 قطعة أثرية إلى المحافظة، تمهيداً لافتتاح المتحف واستقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد القطع الأثرية المقرر تجهيز متحف الأنبار الحضاري بها يبلغ 530 قطعة، أغلبها تعود إلى مواقع أثرية شهدت أعمال تنقيب خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن قطع تمثل حضارات العراق السومرية والبابلية والأكدية".

وأوضح أن "هذه القطع نُقلت إلى مخازن المتحف الوطني في بغداد خلال تسعينيات القرن الماضي، على خلفية التهديدات الأميركية آنذاك، إذ جرى سحب الآثار من مختلف المحافظات وإيداعها في المتحف الوطني حفاظاً عليها".

وأضاف علي، أن مفتشية آثار الأنبار تابعت ملف استعادة الآثار، وتم الحصول على موافقة وزير الثقافة لإعادتها، إلى جانب كتب رسمية من ديوان محافظة الأنبار تتعهد بتوفير الحماية اللازمة للقطع الأثرية وتؤكد استقرار الوضع الأمني في المحافظة".

وأشار إلى أن "القطع الأثرية تم جردها وتغليفها وتجهيزها للنقل، فيما تتولى لجنة مركزية في بغداد اختيار القطع التي ستُعاد إلى الأنبار"، مبيناً أن "المتحف بات جاهزاً بشكل شبه كامل، ولا يحتاج سوى إلى بعض الإضافات البسيطة".

وتابع علي، حديثه قائلاً إن "ديوان محافظة الأنبار باشر بتوفير مستلزمات إضافية للمتحف، من بينها كابينات التفتيش وزيادة عدد كاميرات المراقبة، فيما تتكفل دائرة المتحف الوطني في بغداد بأعمال صيانة وحماية القطع الأثرية عبر لجان مركزية متخصصة"، مبيناً أن "إدارة المتحف وضعت خطة لاستقبال الزائرين، وسيكون الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، مع إمكانية استحداث دوام مسائي مستقبلاً في حال ارتفاع أعداد الزائرين وبعد الحصول على الموافقات الرسمية".

وفي ما يتعلق بالمفقودات خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش"، لفت علي، إلى أن "المفقودات كانت عبارة عن نسخ غير أصلية ولا تمتلك قيمة أثرية، فيما بقيت جميع القطع الأصلية محفوظة في المتحف الوطني ولم تُفقد أي منها".

وختم حديثه بالقول إن "متحف الأنبار تعرض للتدمير والتخريب خلال فترة سيطرة داعش والعمليات العسكرية، إلا أن ديوان المحافظة تبنى مشروع إعادة تأهيله، حيث أُعدت الكشوفات الخاصة بالمشروع عام 2023 وأُحيلت إلى شركة منفذة أنجزت أعمالها، ليصبح المتحف مؤهلاً بالكامل تقريباً، ولم يتبقَّ سوى إجراءات نهائية تسبق الإعلان الرسمي عن افتتاحه".

يُذكر أن هيئة الآثار العراقية بدأت منذ انطلاق التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط بتنفيذ خطة استباقية لتحصين المواقع الأثرية في مختلف المحافظات عبر وضع علامة "الدرع الأزرق"، وهي الشعار الدولي المعتمد لحماية التراث الثقافي من الحروب.