الأنبار ترفع 1500 مقذوف وتتلف 897 منذ بداية العام (صور وفيديو)

شفق نيوز ـ الأنبار

تواصل مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار عمليات معالجة مخلفات الحروب المنتشرة في مناطق المحافظة، مؤكدة رفع وإتلاف مئات المقذوفات غير المنفلقة منذ مطلع العام الجاري.

وقال مسؤول إعلام مديرية الدفاع المدني في الأنبار، محمد طارق، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية تمكنت منذ 1/1/2026 وحتى الآن من رفع 1593 مقذوفاً حربياً غير منفلق من مختلف مناطق وأقضية المحافظة، ضمن الجهود المستمرة لتأمين المناطق السكنية وحماية أرواح المواطنين".

وأضاف أن "المديرية أتلفت (897) مقذوفاً حربياً بالتنسيق مع كتيبة هندسة الميدان في الجيش العراقي، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، بما يسهم في الحد من مخاطر هذه المخلفات وتأمين بيئة آمنة للمواطنين".

وأشار طارق، إلى أن "مديرية الدفاع المدني تواصل عمليات المسح والمعالجة ورفع المخلفات الحربية بالتعاون مع الجهات الساندة، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".

من جهته، قال المتخصص في شؤون الألغام والمتفجرات محمد علي، لوكالة شفق نيوز إن استمرار عمليات تطهير الأراضي من مخلفات الحروب يمثل خطوة أساسية للحد من المخاطر التي تهدد السكان، ولا سيما في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المقذوفات غير المنفلقة قد تبقى صالحة للانفجار لسنوات طويلة، ما يجعل وجودها خطراً دائماً على الأهالي والعاملين في الزراعة والرعي ومشاريع الإعمار.

وتابع علي، حديثه بالقول إن "استكمال تطهير جميع المناطق الملوثة يسهم في إعادة استثمار الأراضي الزراعية وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السكان وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، فضلاً عن تقليل معدلات الحوادث والإصابات الناجمة عن العبث بالمخلفات الحربية".

وشدد على أهمية استمرار عمليات المسح الميداني باستخدام فرق متخصصة ومعدات حديثة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية التي تحث المواطنين على عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه والإبلاغ عنه فوراً عبر الجهات المختصة، مؤكداً أن نجاح برامج إزالة الألغام والمقذوفات يعتمد على استمرار الدعم الفني واللوجستي والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والخدمية.

وتشهد محافظة الأنبار بين فترة وأخرى حوادث ناجمة عن انفجار مخلفات الحروب في مناطق متفرقة، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، ولا سيما من المدنيين والرعاة والمزارعين والأطفال، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات، الأمر الذي يعيد التأكيد على أهمية مواصلة عمليات المسح والتطهير وإزالة المقذوفات غير المنفلقة من جميع المناطق الملوثة.