الأنبار.. تحديات بيئية ودعوات لحملات مشتركة ووضع حلول جذرية

شفق نيوز - الأنبار

أكد مدير بيئة الأنبار، قيس ناجح، يوم الثلاثاء، أن دائرته تواصل تنسيقها مع مختلف الدوائر الخدمية في المحافظة لمناقشة التحديات البيئية ووضع الحلول المناسبة لها، بما يضمن بيئة صحية ومستدامة لأبناء الأنبار.

وأوضح ناجح، لوكالة شفق نيوز، أن "النقاشات ركّزت على عدد من الملفات البيئية الحساسة، أبرزها واقع المجازر وطرق التخلص من مخلفاتها، إضافة إلى قضية الكلاب الضالة وما تمثّله من تهديد بيئي وصحي، فضلاً عن التلوث الناتج عن بعض الأحياء الصناعية، و موقع الطمر الصحي في قضاء هيت".

وأضاف أن "هناك الكثير من القضايا التي تتطلب تدخلاً من الحكومة المحلية أو الجهات المركزية، كونها تفوق إمكانيات بعض الدوائر الخدمية، ولهذا نحرص على رفع هذه التحديات بشكل مشترك من أجل تسريع معالجتها".

وأشار مدير البيئة إلى أن "هذه الجهود تهدف إلى تقليل المخلفات والمخالفات البيئية، وتعزيز كفاءة العمل المشترك بين الدوائر، بما يخدم مصلحة المواطنين ويُظهر بيئة محافظة الأنبار بشكل أفضل".

من جانبه، حذّر الناشط البيئي محمد فاضل، من خطورة التلوث الهوائي الذي بدأ يتزايد في بعض المناطق الصناعية"، مشيراً إلى "تأثيراته السلبية على الصحة العامة، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن، وضرورة مراقبة مصادر الانبعاثات ووضع خطط للحد منها".

كما أشار فاضل، لشفق نيوز، إلى "تزايد ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المدن والبلديات"، مؤكداً أنها "لم تعد تمثل مشكلة بيئية فحسب، بل باتت تشكل تهديداً مباشراً على السلامة العامة".

ودعا فاضل، إلى شن "حملة مشتركة بين المؤسسات البلدية والبيئية والصحية للسيطرة على الظاهرة ووضع معالجات جذرية لها".